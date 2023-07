I 3 momenti più divertenti di Final Fantasy 9

Final Fantasy 9 è forse uno dei capitoli dall’atmosfera più allegra e scanzonata, complice anche il setting fiabesco in cui è immersa tutta la storia, nonostante non manchino la filosofia tipica delle tematiche profonde e i grandi interrogativi sul senso dell’esistenza.

Anche il suo protagonista, Gidan, è uno degli eroi più irriverenti e simpatici del franchise. Con la sua attitudine da mascalzone e il suo malcelato cuore d’oro, lui e diversi altri personaggi, Steiner e Quina in prima fila, ci hanno regalato delle grasse risate. Ripercorriamo tre delle scene più divertenti di Final Fantasy 9.

Steiner che improvvisa sul palco

Nelle fasi iniziali di Final Fantasy 9 va in scena “Sarò il tuo passerotto”, rappresentazione teatrale di un’opera dal carattere shakespeariano che la banda dei Tantalus sta utilizzando come diversivo per mettere in atto il rapimento della principessa Garnet. Durante la messa in scena ci sono alcuni imprevisti e, mentre il cavaliere della principessa, Steiner, insegue i malviventi e il piccolo Vivi per dar loro una lectio che non dimenticheranno, lo Scenalante conduce l’intero gruppo sul palco, Garnet e Steiner compresi. Mentre la prima si dimostra una campionessa dell’improvvisazione, il secondo fatica a realizzare dove si trova e cosa sta accadendo, al punto da non riuscire a dividere la finzione dalla realtà. Quando la principessa finge di rimanere trafitta a morte dal suo amante, Steiner inizia a disperarsi sul palco, regalando al pubblico un’inaspettata interpretazione da Oscar…salvo poi realizzare quanto sta accadendo.

L'equivoco della lettera d'amore

Gidan è noto per il suo passato (e presente) da Don Giovanni, ma sicuramente non poteva aspettarsi che il suo fascino avrebbe colpito anche la piccola Eiko, che immediatamente avrà una cotta per il bel tipetto con il codino e con la coda.

La bimba decide quindi di scrivere una lettera d’amore per Gidan, che affida a Kalò affinché possa consegnarla al destinatario. Il maldestro capo dei Tantalus, tuttavia, durante una discussione con Steiner perde inavvertitamente la missiva nei pressi della fontana del castello di Alexandria.

Pochi istanti dopo, Beatrix, allarmata dal vocione di Steiner, che ormai si è dileguato, nota la lettera caduta sugli scalini nei pressi della fontana. La raccoglie, legge le poche righe piene di cuore e di sentimento e si convince che appartenga a Steiner. La sera, la lettera finisce nelle mani di Blank, che in una discussione con Marcus la lascerà nuovamente cadere non distante dal punto in cui l'aveva raccolta la shogun.

La sera, durante il suo turno di guardia, il romantico biglietto viene raccolto da Steiner. Perplesso, il cavaliere inizia a domandarsi chi l’abbia scritta e chi dovesse riceverla. Riflettendoci su, piano piano matura in Steiner la convinzione che qualcuno l’abbia lasciata cadere di proposito affinché lui la trovasse. Un attimo dopo, ecco sopraggiungere Beatrix. Il comandante dei Plutò sembra quindi avere un’epifania: Beatrix, dall’alto del suo stoicismo, era forse troppo timida per dichiararsi apertamene e ha così deciso di adottare uno stratagemma romantico ma più discreto. Beatrix, a sua volta, è convinta che il biglietto sia di Steiner. I due si guardano languidi, preda delle emozioni e dell’equivoco, sotto gli occhi divertiti di Eiko, Blank e Marcus (e anche i nostri) finché Kalò non rovina tutto il romanticismo con un assordante starnuto.

Il matrimonio fra Quina e Vivi

Per varcare i confini di Conde Petit, una location in cui Gidan, Garnet, Vivi e Quina arriveranno a un certo punto dell’avventura, la tradizione locale impone che sia prima contratto un “rito d’unione”, ossia una sorta di matrimonio. Soltanto due coniugi, infatti, hanno diritto a raggiungere la Terra Santa.

Gidan coglie immediatamente la palla al balzo per proporsi a Daga, che non avrà altra scelta che accettare per proseguire nel suo viaggio. Il dilemma vero sorgerà una volta celebrato il rito d’unione fra i due. Gidan, infatti, si ricorderà di un problema non da poco: come fare, adesso, a far passare anche Vivi e Quina? Il protagonista ha quindi un’idea geniale: far sposare anche loro! Si tratta di una scelta opzionale lasciata al giocatore, ma le risate sono assicurate. Sicuramente è una delle scene più divertenti di sempre, con la mitica Quina la colmo della gioia. Nel suo inconfondibile dialetto romano, tra l’imbarazzo di Vivi e dei presenti, la sentiamo esclamare: “Come sò felice!”

Quale sono state, invece, le scene che avete trovato più divertenti? Final Fantasy 9 ha da poco compiuto 23 anni e ancora oggi il gioco è ricordato, fra le altre cose, per la sua gran quantità di momenti esilaranti. Questo titolo è così amato, e il suo remake in arrivo è tanto vociferato, che un gruppo di fan ha realizzato Final Fantasy 9 in Unreal Engine per celebrarlo.