3 momenti iconici di Prince of Persia che hanno reso speciale la serie Ubisoft

L'uscita di Prince of Persia The Lost Crown ha un significato non di poco conto: segna infatti il ritorno di Prince of Persia dopo oltre un decennio di assenza, riportando in auge un brand che in passato ha regalato emozioni e momenti memorabili a tutti gli appassionati.

Di seguito vi citiamo tre tra i momenti più iconici della serie di Prince of Persia, di quelli che in un modo o nell'altro hanno caratterizzato il brand restando impressi nella mente dei fan:

La prima volta che si usano le Sabbie del Tempo

Prince of Persia Le Sabbie del Tempo, pubblicato nel 2003, non è stato solo il primo gioco della serie sotto etichetta Ubisoft, ma da tanti fan è considerato anche il miglior gioco del brand. E una delle sue caratteristiche più peculiari era proprio la possibilità di riavvolgere il tempo attraverso le omonime Sabbie del Tempo. Oltre ad avere una valenza narrativa, le Sabbie andavano a influire notevolmente sul gameplay, permettendo ai giocatori di tornare brevemente sui propri passi e ritentare un combattimento o una fase Platfom non andata per il verso giusto. Non si tratta magari della meccanica più originale di sempre, ma di certo ha dato un tocco di personalità in più all'opera Ubisoft, lasciando stupore ed entusiasmo nel giocatore la prima volta che fa ricorso a questa tecnica. Sarebbe molto bella poterla rivivere nel remake di Prince of Persia Le Sabbie del Tempo sparito nel nulla.

Le fughe dal Dahaka

Il Dahaka è il principale antagonista di Prince of Persia Spirito Guerriero e si può considerare tra i nemici più temibili e minacciosi mai visti nel franchise. Questo essere mostruoso insegue a più riprese il Principe durante gli eventi del secondo episodio della trilogia Ubisoft, dando vita ad alcune delle sequenze più spettacolari del gioco dove il giocatore deve tirare fuori il meglio dai propri riflessi: una singola distrazione può infatti rivelarsi fatale. Inizialmente il Principe non può assolutamente affrontare il terrificante nemico, pertanto scappare è l'unica soluzione percorribile. Ma quando arriva finalmente il momento di combattere direttamente il Dahaka ha inizio una delle battaglie più epiche e coinvolgenti mai offerte da un Prince of Persia.

La trasformazione nel Principe Oscuro

Della trilogia originale di Ubisoft, Prince of Persia i Due Troni è probabilmente il capitolo più cupo soprattutto per quanto riguarda la caratterizzazione del Principe. La contaminazione dalle Sabbie del Tempo ha infatti diviso in due la sua personalità: egli stesso e un alter ego malvagio noto come il Principe Oscuro, che prende il sopravvento ogni volta che il protagonista cede alla rabbia o non riesce ad idratarsi a sufficienza. In tali circostanze il Principe Oscuro si manifesta in tutta la sua potenza: la sequenze della trasformazione è breve ma estremamente spettacolare, diventando così uno dei momenti più simbolici della serie data la sua valenza in ambito sia ludico che narrativo.

