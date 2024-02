Tomb Raider: 3 motivi che hanno reso Lara Croft un'icona intramontabile

Che sia attraverso nuovi giochi oppure il ritorno delle sue prime avventure (non perdetevi la nostra recensione di Tomb Raider 1-3 Remastered), Lara Croft continua ancora oggi ad essere una certezza del panorama videoludico, un simbolo intramontabile dell'intrattenimento digitale che continua ad appassionare milioni di giocatori.

Di seguito citiamo tre motivi per cui Lara Croft è diventata un'icona intramontabile, amata ancora adesso proprio come ai suoi esordi negli anni '90:

E' stata la prima protagonista femminile a sfondare nel mainstream

L'originale Tomb Raider del 1996 per l'epoca era senza dubbio un Action/Adventure di spessore, ma è proprio la caratterizzazione e il carisma della sua protagonista che gli ha permesso di sfondare con ancora più forza. La fama di Lara Croft si è rafforzata sempre di più con i successivi episodi della serie al punto da renderla uno dei personaggi dei videogiochi più popolari mai visti fino a quel momento. La celebrità di Lara è divenuta così grande da farle trascendere i videogiochi stessi spopolando in ottica mainstream: in quegli anni pubblicità, comparsate televisive, sponsorizzazioni e pure film incentrati sul personaggio ideato da Core Design si sprecavano, e mai prima di quel momento un personaggio femminile aveva ottenuto così tante attenzione. Poco ma sicuro, Lara ha dato il suo contributo nel rivoluzionare il modo in cui la figura femminile veniva vista in ambito videoludico: da quel momento in poi, anno dopo anno, le protagoniste donne diverranno sempre più centrali nei videogiochi.

E' divenuta una fonte d'ispirazione

Sin dai primi Tomb Raider, Lara Croft è sempre stata caratterizzata come una figura forte, decisa e di grande intelligenza, capace di cavarsela in ogni situazione, anche le più disperate, contando solo ed unicamente sulle proprie capacità. Ciò ha permesso di immedesimarsi ancora più facilmente con il personaggio, in un'epoca in cui molto spesso i personaggi femminile nei videogiochi venivano ancora viste come le classiche "damigelle in pericolo" da salvare. Lara ha dunque rotto gli schemi dettando un nuovo modo di interpretare figure come la sua. E se milioni di fan in tutto il mondo si sono innamorati di Lara proprio per la sua caratterizzazione, anche per gli sviluppatori è divenuta un esempio da seguire, una solida base di partenza per la creazione di ulteriori protagoniste capaci di lasciare il segno e farsi ricordare.

Ha saputo reinventarsi con il passare degli anni

Lara Croft non è rimasta certo immobile nella sua caratterizzazione: gioco dopo gioco la sua personalità è divenuta sempre più definita in modo così da restare accattivante e al passo con i tempi. E non sono mancati anche cambiamenti radicali, come nella trilogia reboot di Tomb Raider realizzata da Crystal Dynamics tra il 2013 e il 2018: gli ultimi giochi principali del brand ci hanno permesso di vedere una Lara ben diversa rispetto a quella conosciuta in precedenza: è divenuta un personaggio ancora più maturo e credibile, che reagisce in maniera naturale a ciò che la circonda ed alle situazioni che vive in prima persona. Nel capitolo del 2013 l'abbiamo vista giovanissima e inesperta, ancora insicura delle sue potenzialità, per poi evolvere in una donna più forte e decisa che sa come affrontare le situazioni più avverse senza farsi prendere dal panico. Anche la moderna caratterizzazione del personaggio ha saputo dunque lasciare il segno dimostrandosi vincente oggi proprio come negli anni '90. E con Tomb Raider Next attivamente in sviluppo siamo sicuri che la futura Lara saprà stupire ancora una volta.