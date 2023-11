3 giochi Open World apparentemente incredibili in uscita nel 2024 e oltre

Gli Open World sono da tempo tra gli Action/Adventure più popolari sul mercato, con numerose uscite ogni anno che fanno discutere e sognare i fan. Anche il 2024 non intende fare eccezione, e ci sono già diversi esponenti di questo genere che sembrano avere tutte le carte in regola per lasciare il segno.

Vi citiamo tre giochi Open World in arrivo nel 2024 ed oltre meritevoli delle vostre attenzioni:

Death Stranding 2

Non sappiamo ancora con certezza se arriverà già nel corso del 2024, ma Death Stranding 2 già ora ha quanto serve per far sognare i giocatori: oltre alla direzione di Hideo Kojima, il nuovo episodio della serie vanta anche un cast di elevata caratura, con attori quali Norman Reedus, Lea Seydoux, Elle Fanning e Shioli Kutsuna coinvolti nel progetto. Death Stranding 2 promette di evolvere e perfezionare il concept visto nel primo, evocativo capitolo: siamo sicuri che Kojima saprà stupire ancora una volta i suoi fan.

Rise of the Ronin

E' tra i giochi PS5 dispersi che vorremmo rivedere nel 2024, ed ufficialmente è atteso proprio per il nuovo anno. Rise of the Ronin punta ad essere uno dei giochi più ambiziosi mai creati dal Team Ninja nell'arco della sua storia, e già solo il trailer di annuncio risalente al settembre 2022 è stato sufficiente per far schizzare alle stelle le curiosità e le aspettative nei confronti del progetto. Se davvero arriverà nel 2024, allora l'Open World ambientato nel Giappone Feudale potrebbe imporsi come uno dei progetti più intriganti dell'annata.

Star Wars Outlaws

Gli Open World targati Ubisoft da sempre dividono in due i fan, ma sanno sempre come far parlare di loro stessi. Non fa eccezione Star Wars Outlaws che ha saputo subito attirare l'attenzione già solo con il trailer di annuncio: l'idea di poter esplorare in libertà la Galassia Lontana Lontana ed i suoi pianeti nei panni della fuorilegge Kay Vess, attraverso un'avventura all'insegna dell'azione e dell'avventura, è motivo sufficiente per scaldare gli animi di ogni appassionato di Star Wars. Non c'è ancora una data chiara, ma sappiamo che Star Wars Outlaws dovrebbe uscire durante l'anno fiscale 2024-2025. Non resta che rivederlo in azione quanto prima.

Bonus: Final Fantasy VII Rebirth

In questo caso abbiamo una data ben chiara: Final Fantasy VII Rebirth sbarcherà su PS5 il 29 febbraio 2024. Tecnicamente però Square Enix non lo considera un Open World vero e proprio: lo descrive infatti come un gioco "Open Map", dunque di portata tecnicamente minore rispetto ai tipici giochi a mondo aperto. Nonostante ciò, la seconda parte del remake di Final Fantasy VII offrirà sicuramente scenari più grandi e liberamente esplorabili a differenza del primo episodio strutturato in maniera lineare. Poco ma sicuro, l'esplorazione avrà un ruolo centrale all'interno del gioco, con un mondo che in ogni caso si prospetta tutto tranne che di dimensioni contenute.