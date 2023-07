3 spot pubblicitari di Tomb Raider che in pochi conoscono

C’è stato un tempo, soprattutto nei primi anni della sua carriera, in cui Lara Croft si è trasformata in un’icona pop a tutti gli effetti. La vedevamo comparire ovunque, nelle riviste, nei brani musicali e anche in tantissimi spot pubblicitari che utilizzavano la sua immagine.

Miss Croft non aveva solo un nutrito arsenale di merchandise a tema, ma anzi molto più spesso veniva impiegata come testimonial per promuovere grandi marchi, proprio come era usanza fra le celebrità in carne ed ossa. Mentre attendiamo con ansia il prossimo Tomb Raider, riscopriamo in questo articolo tre spot pubblicitari in cui compariva l’amata predatrice di tombe.

Spot francese SEAT

Suddiviso in un totale di tre intermezzi, questo spot francese vede Lara Croft come testimonial di alcune vetture a marchio SEAT. Intercambiando l’auto a seconda della situazione, l’archeologa sfreccia fra un inseguimento e l’altro. Durante la sua folle corsa, l’eroina si ferma anche a raccogliere alcuni surfisti in autostop e, con un sorriso beffardo e tutta la sua ironia tipica dell’epoca, li invita a bordo dicendo: “Salite, salite, ho paura tutta sola”. Soltanto più tardi, ritrovando Lara in un’avventura sulla neve, scopriremo che i surfisti sono ancora lì, a battere i denti dal freddo in costume da bagno.

Lara esaurita durante Tomb Raider The Angel of Darkness

In uno spot celebrativo di Tomb Raider The Angel of Darkness vediamo Lara Croft mentre si fa seppellire sotto la sabbia da quello che si presume essere un giocatore, nel caso della pubblicità anche suo confidente. L’avventuriera si sfoga, lasciandosi andare a qualche commento in cui esprime tutta la sua stanchezza per il lavoro che svolge. “È solo un lavoro, alla fine, no? Alcuni consegnano la posta, io supero fiumi in piena mentre combatto le tigri”, ammette Miss Croft, trovando la comprensione del suo interlocutore. Sempre più esausta, Lara aggiunge: “Una volta uno mi ha lasciata in pausa per 12 ore… Voglio dire, quanto sarà difficile premere Reset prima di spegnermi?”.

Una ballerina di lap dance senza spettatori

All’uscita di Tomb Raider 2 un irriverente spot pubblicitario mostrava una sensuale ballerina di lap dance, agghindata per la sua serata e profondamente delusa e annoiata per l’assenza del suo pubblico. Mentre si arriccia il chewing gum fra le dita, la soubrette si pone la nostra stessa domanda: “dove sono finiti tutti i ragazzi?”. E lo slogan della pubblicità ci risponde poco dopo, proiettando una dietro l’altra alcune sequenze action di Tomb Raider 2, con Lara che sfreccia in motoscafo per i canali di Venezia, nuota al di sotto delle 40 Atmosfere e spara all’impazzata contro i propri avversari. Tra questi, peraltro, alcuni ci hanno fatto penare nel corso della saga: scoprite quali sono secondo noi i tre boss più difficili di Tomb Raider.