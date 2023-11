3 videogiochi italiani che hanno riscosso un successo planetario

Gli ultimi dati diffusi da IIDEA ci dicono che l'industria italiana dei videogiochi sta crescendo e le produzioni made in Italy si stanno ritagliando uno spazio sempre più grande nel mercato nostrano e internazionale.

Da Daymare di Invader Studios (ecco la nostra recensione di Daymare 1994 Sandcastle, ultimo episodio della serie) a Martha is Dead di LKA, sono tanti i videogiochi italiani degni di nota. Noi ne abbiamo scelti tre che in questi ultimi anni si sono particolarmente distinti in Italia e all'estero

Vampire Survivors

Partiamo a pieno regime con quello che è stato il fenomeno videoludico del 2022. Il grande progetto di Luca Galante non ha di certo bisogno di presentazioni: Vampire Survivors è un gioco che brilla sempre di più, complice la mole costante di contenuti aggiuntivi che ampliano in modo sempre più avvincente un'esperienza di per sé sublime. Vampire Survivors fa rima con game design: bello e travolgente dall'inizio alla fine, il lavoro alla cui firma è riportato il nome di Galante è un piccolo gioiello in grado di regalare un'esperienza unica nel proprio genere e ai limiti dell'eccellenza. La chiave vincente di Vampire Survivors è una formula ludica ammaliatrice, che renderà difficile (se non impossibile) staccarsi dallo schermo della propria macchina da gioco.

Mario + Rabbids

È ora di parlare di un brand spopolato su Nintendo Switch solamente a partire dagli ultimi anni e che, con due sole iterazioni, è riuscito ad ammaliare i fan dei Rabbids e della leggenda Super Mario. Mario + Rabbids è approdato sul mercato nel 2017 con il capitolo Kingdom Battle, uno strategico a turni che unisce divertimento e tatticismo in un gioco divertente pur nella semplicità della padronanza delle sue meccaniche. L’evoluzione di quel concept la si è intravista soltanto cinque anni più tardi, con il seguito (più spirituale, che prettamente ludico) di Mario + Rabbids Sparks of Hope (recuperate la recensione di Mario + Rabbids Sparks of Hope), il quale possiede dalla sua un world design radicalmente differente dal suo predecessore. A ciò si deve aggiungere la modifica al sistema di divisione della mappa in griglie, presente in Kingdom Battle come elemento che articolava maggiormente la struttura e la complessità ludica.

Assetto Corsa Competizione

Sfrecciamo verso la fine di questo articolo con Assetto Corsa Competizione. Come definire il simulatore di guida ideato dai ragazzi di Kunos Simulazioni, se non come una delle esperienze più realistiche che l’utenza possa ricercare nel genere dell’automobilismo videoludico? Come se ciò non bastasse, esso è un progetto ideato da una software house italiana, la quale ha alzato l’asticella delle esperienze di guida digitali e la nomea del game design tricolore in tutto il mondo. Assetto corsa competizione offre la possibilità di vivere in prima persona l’atmosfera adrenalinica della FIA GT3, gareggiando in grande stile e a velocità senza pari. Sviluppato in Unreal Engine 4, la grafica mozzafiato di Assetto Corsa Competizione è solo uno dei tanti pregi del titolo, a cui si devono per forza di cose sommare la presenza di condizioni atmosferiche fotorealistiche, gare in notturna, animazioni in motion capture e molto altro ancora. Insomma, per gli amanti delle autovetture è di certo un’esperienza da non lasciarsi sfuggire.