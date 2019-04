3 mesi di Xbox Game Pass in offerta a 1 euro per i nuovi abbonati

Dopo aver delineato il futuro del Game Pass e ribadito la volontà di evolvere il Game Pass, Microsoft conferma le indiscrezioni degli ultimi giorni e rilancia la promozione di 3 mesi di accesso al catalogo di Xbox Game Pass al prezzo simbolico di 1 euro per i nuovi abbonati al servizio su Xbox One e Xbox One X.

L'offerta è accessibile a partire da oggi, 11 aprile, e lo sarà fino alla sera di domenica 12 maggio: chi desidera aderire all'iniziativa può accedere alla promozione attraverso le pagine del sito internet del Microsoft Store ufficiale o direttamente dalla scheda apparsa sulla dashboard della propria console Xbox One (a patto, ovviamente, di averne effettuato l'ultimo aggiornamento e quindi di potervi accedere alla rete e ai server di Xbox Live).

Proprio come in passato, l'offerta in questione non è cumulabile con altre promozioni, è riscattabile solamente una volta per ogni account ed è rivolta solo a coloro che non sono abbonati. Chi è già in possesso di un abbonamento a Xbox Game Pass, però, può usufruire di uno sconto del 50% sul prezzo di accesso trimestrale al servizio spendendo 14,99 euro. In questo caso, oltretutto, l'offerta sarà accessibile fino al 18 maggio.

Il catalogo digitale del Game Pass comprende poco meno di 200 videogiochi, è stato recentemente ampliato con l'iconico Minecraft e si prepara ad accogliere titoli del calibro di Prey, Monster Hunter World e Resident Evil 5. E voi, approfitterete di questa duplice offerta per provare il Game Pass o per estendere il vostro abbonamento al popolare servizio di Microsoft rivolto all'utenza di Xbox One?