30 anni di Kirby: il potere dell'amore nel toccante video racconto di San Valentino

Per festeggiare San Valentino e i 30 anni di Kirby, Nintendo e HAL Laboratory confezionano uno splendido video racconto che descrive il legame tra Adeleine e il vorace esserino rosa proveniente dal pianeta Pop.

Realizzato da Asami Taniguchi con illustrazioni di Caho, il video racconto basato sulle Storie di Kirby: L'Abbraccio di Kirby ripercorre il viaggio compiuto dal tenero eroe nintendiano per conoscere il vero significato dell'amore.

La storia propostaci dalla casa di Kyoto e dal team creativo di HAL Laboratory vede quindi il paffuto Kirby interagire con King Dedede, Waddle Dee e gli altri personaggi del suo universo interattivo per scoprire, un abbraccio alla volta, il potere dell'amore.

Nel lasciarvi al toccante video racconto condiviso su YouTube da Nintendo Italia, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it potete leggere la nostra recensione di Kirby e la Terra Perduta, l'avventura tridimensionale disponibile in esclusiva su Nintendo Switch dal marzo del 2022. Qui, invece, trovate il nostro approfondimento sui 30 anni di Kirby celebrati lo scorso aprile dalla casa di Kyoto e dai tanti appassionati della serie platform ideata da Masahiro Sakurai, con tanti retroscena e aneddoti condivisi dallo stesso Sakurai ricordando il lavoro svolto per dare forma a questo ormai iconico personaggio dei videogiochi (e non solo).