30 anni di Super Nintendo in Europa: quanto ha venduto lo SNES?

In questi giorni del 1992 il Super Nintendo arrivava in Europa dopo aver spopolato in Giappone e negli Stati Uniti, dove la console era già disponibile rispettivamente dalla fine del 1990 e dall'estate del 1991. Ma quanto ha venduto il Super Nintendo?

Rimasto in produzione dal 1990 al 1998, il Super Nintendo ha venduto 49.10 milioni di unità, la maggior parte delle quali in Nord America con 23.35 milioni di console distribuite negli Stati Uniti, segue il Giappone con 17 milioni e fanalino di coda per Europa e Australia.

Per tutti gli anni '90 le vendite del Super Nintendo hanno rivaleggiato con quelle del Mega Drive, a fine corsa la console a 16-bit di SEGA, pur essendo uscita prima, ha registrato vendite inferiori duellando però alla pari con la piattaforma della casa di Kyoto. Nintendo ha interrotto la produzione in Giappone solamente nel 2003 e l'ultimo gioco per SNES è stato pubblicato nel 2000, a conferma della longevità e dell'ottimo successo di questa piattaforma.

Il videogioco più venduto è Super Mario World con 20.60 milioni di copie, favorito anche dalle unità distribuite in bundle con la console in alcuni paesi per un periodo di tempo limitato. Lo sapevate? Ecco quanto vale un Super Nintendo anni '90 in buone condizioni.