30 Birds fonde 2D e 3D in un suggestivo trailer: arriva anche la Demo gratis

Concluse le trasmissioni del Guerrilla Collective, si alza il sipario su Wholesome Games, lo show dedicato alle esperienze videoludiche più rilassanti e suggestive.

Dall'evento digitale, arriva il reveal di 30 Birds, una suggestiva avventura che fonde atmosfere magiche e variopinte con ambientazioni 2D e 3D. Con il trailer che trovate in apertura a questa news, il team di sviluppo di ram ram presenta questa avventura dipinta a mano e ispirata all'arte persiana. Con una fusione tra modernità, mitologia e fiabe, senza per questo rinunciare ad un tocco di umorismo.

Nei panni della giovane Zig, i giocatori di 30 Birds potranno esplorare la città volante di Lantern, alla ricerca di animali fatati, in un viaggio per risvegliare una divinità. 30 Birds è atteso su PC in una data ancora non annunciata. Nell'attesa, è possibile testare una Demo gratis del titolo. Già annunciata dal team di sviluppo come in dirittura di arrivo su Steam, quest'ultima non è però al momento ancora disponibile.