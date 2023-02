Il 30% dei giocatori PS5 non ha mai avuto una PS4: il dato rivelato da Sony

PlayStation 5 sta iniziando a divenire sempre più reperibile sul mercato dopo la forte carenza di scorte degli ultimi anni, e Sony sta spingendo al massimo questo importante cambiamento con campagne pubblicitarie costruite ad-hoc per l'occasione.

Attraverso un nuovo spot pubblicitario, Sony spinge per il passaggio da PS4 a PS5 proprio per rimarcare ulteriormente la disponibilità più frequente di nuove scorte. Ed attraverso l'ultimo report finanziario rivelato da Hiroki Totoki, CFO dal colosso nipponico, emerge un dato piuttosto curioso: il 30% degli attuali possessori di PS5 non aveva in precedenza una PS4.

Ciò potrebbe dunque significare che quasi un terzo dei giocatori PS5 sono nuovi utenti che si sono avvicinati per la prima volta al mondo Sony grazie alla console di nuova generazione, dopo aver magari giocato in precedenza su piattaforme Microsoft o Nintendo oppure affacciandosi per la prima volta ai videogiochi. Oppure, potrebbe anche significare il ritorno all'ovile di utenti delle vecchie PlayStation (come PS2 o PS3) che avevano saltato la precedente generazione. In ogni caso PS5 si è dimostrata abbastanza intrigante da attirare l'attenzione di nuova utenza oltre agli affezionati al brand.

Stando agli ultimi dati di Sony, PS5 ha raggiunto oltre 32 milioni di console distribuite fino a questo momento, e con la carenza di scorte che sembra alle spalle, non resta che vedere quanto ancora continueranno a crescere tali numeri in futuro.