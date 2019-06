Oltre 30 giochi saranno mostrati al PC Gaming Show E3 2019

La nuova edizione del PC Gaming Show all'E3 2019 si terrà lunedì 10 giugno alle 19:00, ora italiana, ma cosa possiamo aspettarci da questo evento? A svelare le prime carte è PC Gamer, sponsor dello show...

La testata sponsor conferma la presenza di ben 30 giochi che saranno mostrati durante il PC Gaming Show 2019: tra questi troviamo Evil Genius 2 di Rebellion e un gioco non ancora annunciato (Zombie Army 4 Dead War?), un panel di Borderlands 3 e Maneater, oltre a Vampire The Masquerade Bloodlines 2 e Age of Wonders Planetfall.

Presente anche Digital Extremes con l'espansione Empyrean di Warframe e Planet Zoo di Frontier Developlments, confermata anche la presenza di Chucklefish con un nuovo annuncio. E poi ancora spazio a Xbox Game Studios, SEGA, Devolver Digital e tanti altri protagonisti del mercato PC.