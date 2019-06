Combattimenti ravvicinati e abilità mutanti in questo video di BIOMUTANT

Il canale YouTube EDGE OFFICIAL ha diffuso un nuovo video relativo a Biomutant, l'attesissimo action RPG open world di THQ Nordic, in cui vengono mostrati ben 30 minuti di gameplay del gioco, in cui si notano novità sul combat system, che permette di mischiare combattimenti ravvicinati, sessioni di shooting e abilità mutanti.

Il sistema di combattimento infatti prende molto spunto dalle arti marziali, e promette di regalare ai giocatori la maggior libertà di movimento e agilità possibili, che sarà poi possibile modificare e mischiare attraverso dei cambiamenti alla struttura genetica del personaggio.

In pratica avremo piena libertà per quanto riguarda la scelta e l'utilizzo delle tecniche e delle armi, ma anche nella scelta dell'equipaggiamento. Starà a noi insomma decidere se utilizzare attacchi pesanti con armi a due mani, se puntare tutto sulla forza bruta o se invece andare all-in sull'agilità e la rapidità di movimento e di attacco, e ancora se concentrarci sull'uso delle armi o migliorare il corpo a corpo e quant'altro.

Senza indugiare oltre, vi lasciamo al video che trovate in cima alla news. Che ne pensate? Cosa vi attendete da questo nuovo titolo? Biomutant sarà disponibile entro la fine del 2019 su PC, PlayStation 4 e Xbox One, ma ci sono rumor anche per l'uscita di una versione Nintendo Switch di Biomutant.