33 Immortals è il nuovo action coop ispirato alla Divina Commedia, arriverà su Game Pass

Fra le prime produzioni mostrate sul palco dell'Xbox Showcase 2023 troviamo l'interessante 33 Immortals, un action game con visuale dall'alto ed elementi roguelike che prevede avventure cooperative per un massimo di 33 giocatori.

Il gioco è in sviluppo presso Thunder Lotus Games, ovvero il team che ha realizzato Spiritfarer, e sembra proporre un comparto artistico ispirato alla Divina Commedia. In questo contesto, gruppi di guerrieri devono avventurarsi in dungeon probabilmente generati in maniera procedurale che vengono definiti 'raid' dagli sviluppatori. Come si può vedere dal trailer, si tratta quindi di lunghe missioni in cui si eliminano nemici e boss con l'obiettivo di accumulare loot.

Al momento non si conoscono ulteriori dettagli sulle meccaniche di gioco, ma è probabile che a breve verranno svelate altre informazioni. Il titolo approderà infatti su PC (solo tramite Epic Games Store e Microsoft Store) e Xbox Series X|S nei primi mesi del 2024 in Accesso Anticipato. Nel corso della conferenza Microsoft è stato inoltre confermato che il gioco sarà disponibile sin da subito su PC e Xbox Game Pass, così che gli abbonati possano scaricarlo senza costi aggiuntivi.

