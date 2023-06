33 Immortals: Phil Spencer ha giocato con gli sviluppatori all'Xbox Showcase Extended

A chiudere l'Xbox & Bethesda Showcase Extended troviamo 33 Immortals, un particolare action cooperativo che è stato annunciato proprio domenica sul palco della conferenza Microsoft.

Il titolo, in sviluppo presso lo stesso team che si è occupato della realizzazione di Spiritfarer, è ambientato nella Divina Commedia e consiste in lunghi raid che prevedono la partecipazione di ben 33 giocatori. In queste missioni, tutti i guerrieri devono collaborare per avanzare all'interno di un dungeon con meccaniche roguelite, dal momento che è possibile anche accumulare bottino e potenziamenti che vengono attivati in maniera permanente e che non vengono quindi eliminati al termine della partita.

Grazie a Phil Spencer e ai membri dello studio, che hanno giocato il titolo in diretta, abbiamo potuto comprendere meglio il funzionamento delle partite. A quanto pare, ogni run è ambientata in una mappa ispirata all'Inferno dantesco in cui i giocatori non devono necessariamente agire in un unico gruppo, ma possono dividersi in piccoli team con l'obiettivo di completare semplici sfide e accumulare potenziamenti prima di affrontare il boss finale, Wrath of God.

Prima di lasciarvi al filmato, vi ricordiamo che il gioco arriverà nel corso del 2024 su PC (Steam, Epic Games Store e Microsoft Store), Xbox Series X|S e Game Pass.