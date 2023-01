343 è stata gravemente colpita dai tagli, il futuro di Halo è a rischio?

Recentemente, Microsoft ha licenziato oltre 10.000 dipendenti e tra questi troviamo anche membri degli studi Xbox, tra cui 343 Industries, team che secondo un report di IGN USA sarebbe stato particolarmente colpito dai taglia di inizio gennaio.

343 continuerà a lavorare su Halo e nonostante i licenziamenti lo studio continuerà supportare il franchise al meglio delle proprie possibilità, è quanto si legge in un messaggio pubblicato sui profili social della compagnia.

Secondo un nuovo report però la situazione non sarebbe così rosea e in generale pare che Microsoft abbia licenziato molti membri in vari settori dello studio, si parla di circa un quarto dei dipendenti lasciati a casa, con oltre trenta licenziamenti solo nel reparto grafico, artistico ed effetti speciali. Anche molti dipendenti che hanno lavorato allo SlipSpace Engine sarebbe stati licenziati, così come game designer, producer e ingegneri.

Stando a quanto dichiarato da una fonte vicina allo studio, 343 avrebbe ora le dimensioni "di un team dedicato solo al publishing" e sono in molti a credere che Microsoft voglia cambiare approccio, facendo sviluppare Halo ad un pool di studi esterni con 343 Industries a coordinare le operazioni data la sua esperienza sul franchise. Per il momento questa ipotesi è stata smentita da 343 Industries e l'azienda ribadisce il suo impegno sulla serie Halo.