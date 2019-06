343: Halo Infinite 'supporterà più piattaforme di quante mai avute per un nostro gioco'

Nel corso della conferenza Microsoft, come molti videogiocatori legati alla saga speravano, è stato possibile ammirare un coinvolgente trailer di Halo Infinite.

In seguito alla sua pubblicazione, Brian Jarrad, Community Manager di 343 Industries, ha fornito alcuni interessanti commenti in merito al progetto. È stato innanzitutto confermato l'utilizzo dello Slipspace Engine, motore grafico costruito appositamente dal team proprio per la realizzazione del nuovo capitolo della serie Halo. Confermato che Halo Infinite arriverà su Xbox Scarlett, ufficialmente presentata sul palco come "Project Scarlett", molti giocatori si sono domandati su quali lidi videoludici di casa Microsoft sarà possibile godere del titolo. Ebbene, sembra che ci siano notizie decisamente positive. A tal proposito infatti, Jarrad scrive: "Halo Infinite supporterà più piattaforme di quante mai avute per un nostro singolo gioco, inclusa l'intera famiglia Xbox One ed un ampio range di PC (e sarà ovviamente incluso in Xbox Game Pass per console e PC).



In merito alla possibilità di portare Halo Infinite anche sulla next-gen della Casa di Redmond è stato così commentato da Chris Lee, studio head del gioco: "Sfruttando il potere del nostro nuovo Slipspace Engine e combinandolo con la potenza e la promessa di Project Scarlett, abbiamo in programma di costruire il gioco di Halo che abbiamo sempre sognato". In chiusura, vi ricordiamo che Halo Infinite esordirà nel corso degli ultimi mesi del 2020.