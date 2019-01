343 Industries anticipa grandi novità per Halo: The Master Chief Collection

343 Industries ha anticipato l'arrivo di succose novità correlate ad Halo: The Master Chief Collection, la raccolta della celebre serie Microsoft che include al suo interno Halo: Combat Evolved Anniversary, Halo 2: Anniversary, Halo 3, e Halo 4.

Gli sviluppatori di 343 ha consigliato ai fan di sintonizzarsi durante l'Halo Championship Series Invitational che si terrà al SXSW 2019 dal 15 al 17 marzo: si coglierà l'occasione, infatti, per condividere importanti novità che faranno felici i fan della saga.

"Se non sarete in grado di presenziare direttamente, assicuratevi di collegarvi a Mixer e Twitch ogni giorno alle ore 12.00 pm CT", leggiamo da un nuovo post pubblicato su Halo Waypoint. "Non solo assisterete al gameplay e a grandiose partite, ma avremo alcune entusiasmanti novità riguardanti Halo: The Master Chief Collection da rivelare durante lo show".

Immediato è stato il feedback degli estimatori della saga, i quali, dopo aver letto tali dichiarazioni, stanno già intravedendo all'orizzonte il possibile approdo della collection su PC Windows 10. Microsoft, del resto, ha ormai creato un solido ecosistema tra le sue piattaforme, e con l'arrivo previsto di Halo: Infinite su Personal Computer, oltre che su Xbox, l'eventualità di un annuncio del genere non sembra poi così lontano dalla realtà.

Da non escludere neanche la possibile aggiunta di Halo: Reach che, come saprete, manca all'appello tra i capitoli inclusi nella collection. Voi cosa preferireste? Un port per PC o l'aggiunta di un nuovo episodio della serie?

Halo: The Master Chief Collection è ora disponibile in esclusiva su Xbox One. La raccolta si è recentemente aggiornata per accogliere la mappatura dei comandi moderni.