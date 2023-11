343 Industries cerca un Multiplayer Playlist Designer: novità in arrivo per Halo Infinite?

Halo Infinite sta rinascendo alla luce del superamento di Destiniy 2 in USA? Forse sì, forse no, ma qualcosa potrebbe star cambiando in casa Microsoft: 343 Industries è alla ricerca di un Multiplayer Playlist Designer, come visto dalla sezione "jobs careers" del sito della casa di Redmond. Halo Infinite è pronto a grossi cambiamenti?

"Siamo alla ricerca di nuovi Spartan che si uniscano al nostro team per costruire la prossima generazioni di giochi ed esperienze nel nostro pluripremiato universo sci-fi". 343 Industries e Microsoft sono pronti a tanti cambiamenti per l'avvenire del brand di Halo e non solo: Halo Infinite è a quota 30 milioni di giocatori e 343 Industries lavora ad un "nuovo progetto", ma l'ultima iterazione del franchise è sempre alla ricerca di nuovi talenti professionali.

Il prossimo Multiplayer Quest Designer avrà il compito di implementare e gestire nuove playlist in quel di Halo Infinite, così da garantire nuove avventure online per i giocatori. Le qualifiche richieste sono diverse, a partire da una laurea in arte, game design o ad un settore correlato ai sensi della normativa statunitense. Halo Infinite si prepara ad un futuro ricco di contenuti e novità? Potrebbe star iniziando a muoversi qualcosa dalle retrovie dell'industria videoludica e degli Studios di Xbox, perciò non ci resta che attendere quali innovazioni verranno apportate dal marchio verde crociato.