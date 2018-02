343 Industries chiede ai fan quali feature aggiungere in Halo: The Master Chief Collection

Con un nuovo post pubblicato su Halo Waypoint ha chiesto ai fan diquali nuove feature vorrebbero vedere nella Master Chief Collection . Lo sviluppatore, intanto, si è già messo al lavoro per migliorare la stabilità del comparto online.

343 Industries ha precisato che non può promettere nulla di concreto, e che la sua intenzione è semplicemente quella di ascoltare i desideri dei fan e le richieste dei giocatori in merito alle nuove feature da inserire in Halo: The Master Chief Collection, tenendo a mente le seguenti indicazioni:

Lo sviluppatore si è già messo al lavoro per migliorare il comparto online e la stabilità di rete, quindi non c'è bisogno di insistere su questo punto.

I server dedicati per tutte le partite in matchmaking sono già stati inseriti tra i punti del prossimo aggiornamento.

Non verrà presa in considerazione la richiesta di portare Halo: Master Chief Collection su PC (del resto si tratterebbe di un porting e non di una nuova feature).

Anche i miglioramenti grafici per la versione Xbox One X sono già stati presi in considerazione.

Anche se 343 Industries non può promettere di inserire le feature suggerite dagli utenti, queste verranno comunque prese in seria considerazione. Nel caso si trovasse qualcosa di interessante e al tempo stesso fattibile, gli sviluppatori non esiteranno ad accontentare le richieste dei fan. Voi quali nuove funzionalità vorreste vedere in Halo: Master Chief Collection?