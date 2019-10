343 Industries in crisi? Il Community Manager smentisce, nessun problema con Halo Infinite

Recentemente 343 Industries ha visto l'abbandono di alcuni membri chiave della compagnia come Mary Olson (Lead Producer) il Creative Director Tim Longo, due abbandoni illustri che hanno portato in molti a pensare alla presenza di possibili problemi nella compagnia. Ma il Community Manager della società ha rispedito le accuse al mittente.

John Junyzsek ha recentemente scritto un lungo post su Reddit per spiegare la situazione, confermando che un certo ricambio è piuttosto normale in questo ambiente e in particolar modo su progetti così lunghi e complessi, in sviluppo da (e per) molti anni. Mary Olson non ricopriva poi ruoli creativi di alcun tipo ma solamente manageriali e dunque parlare di "crisi creativa per 343 Industries" è sostanzialmente errato.

"C'è molta confusione a riguardo ma voglio confermare che in 343 siamo pienamente al lavoro su Halo Infinite. Tim Longo è stato il direttore creativo del progetto e le sue scelte hanno influito su design e ambientazione del gioco mentre Mary è stata la produttrice esecutiva e in seguito produttrice della campagna, suo era il compito di far rispettare la deadline impostata all'autunno 2020 e attualmente siamo perfettamente in linea con lo stato dei lavori."

Junyzsek afferma di "capire le preoccupazioni dei giocatori" ma ribadisce come non ci siano problemi creativi all'interno di 343 Industries e Halo Infinite è in rampa di lancio per uscire insieme a Xbox Scarlett nell'autunno del prossimo anno.