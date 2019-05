343 Industries su Halo MCC: i test su PC difficilmente attesi prima dell'E3 2019

L'annuncio dell'approdo della Halo The Master Chief Collection su PC aveva scatenato la gioia di un grandissimo numero di videogiocatori, ansiosi di poter finalmente avere accesso alla celebre saga.

A seguito dell'ufficializzazione della notizia, il team di 343 Industries aveva anticipato che nel corso del mese di aprile 2019 avrebbero preso il via i primi test su PC, volti a garantire la creazione della migliore esperienza possibile per i videogiocatori attivi sulla piattaforma. Purtroppo, l'avvio di questi ultimi è stato successivamente oggetto di un posticipo a tempo indeterminato, ufficialmente annunciato da 343 Industries proprio sul finire del mese, in data 30 aprile. Ora giungono nuove informazioni in merito, che, purtroppo, sembrano dilatare ulteriormente le tempistiche.



A condividere aggiornamenti sulla versione PC di Halo The Master Chief Collection è Brian Jarrard, community manager presso la software house. Come potete verificare in calce a questa news quest'ultimo ha infatti pubblicato un posto sulla nota piattaforma Reddit, all'interno del quale dichiara che, nonostante il team abbia fatto "numerosi progressi in diverse aree", allo stato attuale delle cose non sembra probabile che i test possano avere inizio in un periodo antecedente all'E3 2019.

In un altro post, Jarrard ha evidenziato come purtroppo alcune aree di sviluppo abbiano richiesto più tempo di quanto originariamente previsto.



Ai fan di Master Chief attivi su PC toccherà dunque armarsi di pazienza ed attendere ulteriori notizie in merito ad una nuova finestra di prova della Halo Collection.