343 Industries è al lavoro sui problemi di Halo Reach

Halo Reach è stato un successo, come dimostrano i numeri che hanno visto schizzare il gioco alle prime posizioni della classifica dei titoli più giocati su Steam, ai quali vanno aggiunti poi i tanti giocatori che se lo stanno godendo grazie all'Xbox Game Pass.

Nonostante però l'ottimo lancio, purtroppo Halo Reach presenta diversi problemi, alcuni anche piuttosto evidenti, che hanno minato in parte l'esperienza di gioco. In molti ad esempio si sono lamentati soprattutto del comparto audio, decisamente inferiore alle aspettative.

Gli sviluppatori di 343 Industries hanno dunque voluto fare l punto della situazione, spiegando ai giocatori di essere a conoscenza dei problemi e di essere già al lavoro per risolverli, anche se per alcuni di essi non sarà facile.

Proprio per quanto riguarda i problemi audio infatti, è stato spiegato che non si tratterà di un aggiornamento rapido, e che richiederà dunque un bel po' di lavoro. Per chi avesse problemi di stuttering invece, 343 Industries consiglia di chiudere alcuni programmi come Corsair iCue, Logitech G-Hub, e Razer Synapse, e di disabilitare il frame rate variabile.

Come detto, gli sviluppatori hanno voluto rassicurare tutti sull'arrivo di patch correttive che risolvano varie situazioni critiche, e nel frattempo hanno invitato tutti a mandare ticket di segnalazione per indicare tutti i problemi su cui sarà necessario indagare.

Ci vorrà dunque un po' di pazienza.