343 Industries mostra il making of del teaser E3 di Halo Infinite

Nella tarda serata di giovedì 13 dicembre 343 Industries ha trasmesso su miXer un livestream di Halo Infinite. Purtroppo non sono state svelate novità sul gioco, il team si è infatti concentrato sul primo teaser mostrato all'E3 di Los Angeles.

All'E3 di giugno il nuovo Halo è stato presentato con un brevissimo concept video, lo studio ha ribadito come il filmato non sia indicativo del prodotto finale e serva solamente per mostrare le potenzialità del nuovo motore grafico SlipSpace.

Durante la diretta 343 ha mostrato alcuni aspetti del making of del trailer, dalle fasi precedenti la creazione agli schizzi preparatori, passando per la modellazione 3D di personaggi, ambientazioni e veicoli, fino alle fasi che hanno preceduto il reveal vero e proprio.

I dettagli sul progetto continuano purtroppo a restare scarsi, sappiamo che Halo Infinite sarà il vero sequel di Halo 5 Guardians e non uno spin-off, la finestra di lancio è ancora avvolta nel mistero e c'è chi pensa che il gioco possa essere uno dei titoli di lancio di Xbox Scarlett, la console next-gen di Microsoft.