343 Industries parla dello sviluppo del nuovo Halo

In un nuovo post di aggiornamento per la community, 343 Industries ha accennato brevemente al prossimo gioco di Halo , confermando che lo sviluppo di questo titolo non interferirà in alcun modo con il supporto per Halo 5 e Halo The Master Chief Collection.

Lo studio ha messo insieme un team di ridotte dimensioni per occuparsi del supporto per Halo The Master Chief Collection e Halo 5 Guardians, questa squadra lavora separatamente rispetto al resto dei dipendenti, impiegati a tempo pieno sul nuovo progetto: "non ci saranno sovrapposizioni o risorse condivise, vogliamo che la nostra squadra principale sia interamente focalizzata sul futuro di Halo."

Al tempo stesso 343 Industries fa sapere di essere "impegnata per garantire risorse necessarie per continuare ad aggiornare anche i precedenti episodi della saga disponibili su Xbox One, si tratta di titoli molto importanti che non vogliamo abbandonare."

Restiamo in attesa di saperne di più sul prossimo Halo, un nuovo gioco della serie sembra essere in fase di sviluppo ma potrebbe non trattarsi necessariamente di Halo 6.