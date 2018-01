343 Industries preannuncia l'arrivo di novità su Halo nel 2018?

Da tempo si parla di Halo 6 , forse il momento del reveal non è ancora iniziato manon sembra voler stare con le mani in mano e un post pubblicato su Halo Waypoint sembra suggerire l'arrivo di interessanti novità nel 2018.

Il messaggio in questione recita "Bentornati!Il 2018 è arrivato e con questo la pomessa di nuovi divertenti episodi e avventure... no, non quelle avventure, ma in ogni caso ce ne sono un sacco di altre decisamente eccitanti, alcune potrebbero stupirvi più di altre..."

Un messaggio decisamente sibillino, che potrebbe però suggerire l'arrivo di alcune esperienza a tema Halo nel 2018: uno spin-off, nuovi contenuti per Halo 5 Guardians e Halo Wars 2 o magari qualcosa di diverso, come la tanto attesa serie TV di Steven Spielberg? Lo scopriremo durante l'anno appena iniziato...