343 Industries specifica: Halo Infinite è un sequel diretto della serie

Il fatto che il nome del gioco non sia affiancato da un numero, ha indotto alcuni a pensare che Halo Infinite, annunciato da Microsoft durante l'E3 2018, non sarà un sequel diretto della sua serie di appartenenza.

A fare chiarezza sono giunte le dichiarazioni di 343 Industries, che ha specificato come Halo: Infinite sia a tutti gli effetti un seguito diretto di Halo 5.

"È Halo 6", ha esordito Jeff Easterling ai microfoni di Gamespot. "Non pensate che sia una sorta di strano prequel. È la nuova storia, il prossimo capitolo relativo a ciò che sta succedendo".

Già in passato, la compagnia aveva già anticipato di voler smettere prima o poi di numerare i capitoli del franchise.

"Ad un certo punto, vogliamo smettere di numerare. Specialmente su Xbox One", aveva dichiarato Bonnie Ross, corporate vice president di 343 Industries. "Dobbiamo lasciar perdere il numero pur facendovi capire che sta arrivando una nuova grande storia. Non vogliamo arrivare ad Halo 17, quando Master Chief avrà 80 anni. Non siamo Final Fantasy, non possiamo permettercelo".

Ricordiamo che Halo: Infinite è atteso su PC Windows 10 e Xbox One ad una data di lancio ancora non precisata. Allo sviluppo del titolo sta partecipando Skybox Labs, lo studio di Project Spark.