343 Industries sta valutando di aggiungere Halo Reach alla Master Chief Collection

Con un nuovo post pubblicato su Halo Waypoint, 343 Industries ha confermato che esiste la possibilità di aggiungere Halo Reach alla Master Chief Collection, ottimizzando il gioco per Xbox One.

"Sappiamo perfettamente che molti fan desiderano l'arrivo di Halo Reach sulla Master Chief Collection. Al momento non abbiamo nulla da annunciare a proposito, ma è sicuramente nella lunga lista delle cose che il team sta valutando." dichiara 343 Industries, lasciando intendere che in futuro Halo Reach potrebbe aggiungersi agli altri capitoli della serie inclusi nella Master Chief Collection.

Ricordiamo che un'operazione del genere è già stata effettuata per Halo 3 ODST, capitolo della saga che all'inizio non era stato incluso nella raccolta, ma che in un secondo momento è stato aggiunto tramite DLC. Se lo stesso trattamento venisse riservato anche ad Halo Reach, il gioco potrebbe essere riadattato per sfruttare le potenzialità di Xbox One e Xbox One X, con supporto alle risoluzioni 1080p e 4K, e al frame rate di 60fps.

A tal proposito, ricordiamo che la Master Chief Collection si è aggiornata ieri con l'atteso Summer Update (del peso di 73 GB), aggiungendo il supporto ai 4K/60fps per la console premium di Microsoft. Vi farebbe piacere se Halo Reach venisse aggiunto alla raccolta?