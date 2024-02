343 Indutries ha un nuovo Studio Art Director: si occuperà della 'nuova era di Halo'

Mentre in rete impazzano le voci di corridoio legate all'arrivo di Halo su PlayStation 5, i ragazzi di 343 Industries celebrano l'ingresso nel team di Chris Matthews: veterano dell'industria videoludica assumerà il prestigioso incarico di Studio Art Director.

Il nuovo direttore della divisione 'artistica' della sussidiaria degli Xbox Game Studios vanta una grande esperienza nel settore, basta scorrere l'elenco delle collaborazioni strette negli anni da Matthews con Electronic Arts, Crytek, Turn 10 Studios, Ridgeline Games e tante altre realtà del settore (e non solo).

"In un momento estremamente turbolento è difficile celebrare l'inizio di qualcosa di nuovo, ma sono incredibilmente orgoglioso di unirmi a 343 Industries come nuovo Studio Art Director", è il commento che Matthews affida alle pagine del suo profilo LinkedIN prima di entrare nel merito del lavoro che lo attende tra le fila della sussidiaria di Microsoft.

È lo stesso Matthews, infatti, a confermare il suo impegno per il futuro della serie sparatutto di Halo spiegando che "non potrei essere più entusiasta dell'opportunità che mi è stata concessa per aiutare a guidare Halo verso una nuova ed entusiasmante era".