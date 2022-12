35 anni e non sentirli, tanti auguri Final Fantasy! Gli annunci di Square Enix

Quella di oggi 18 dicembre 2022 è una data davvero importante non solo per Square Enix, ma anche per milioni e milioni di videogiocatori di tutto il mondo: Final Fantasy festeggia il suo trentacinquesimo anniversario!

Sono passati ben 35 anni da quel 18 dicembre 1987, giorno in cui Square (all'epoca non aveva ancora acquisito Enix e oltreoceano era anche conosciuta come SquareSoft) ha lanciato sul mercato il primo episodio di una serie destinata a scuotere l'intero mondo dei videogiochi e a segnare molteplici generazioni di console e videogiocatori. Diretto da Hironobu Sakaguchi, che oggi si diletta con la sua gilda su Final Fantasy XIV Online, prodotto da Masafumi Miyamoto e già contraddistinto dalle musiche del leggendario Nobuo Uematsu, Final Fantasy ha fatto il suo debutto in Giappone su Nintendo Famicom. C'ha messo parecchio tempo per arrivare in Occidente attraverso i canali ufficiali, dal momento che il lancio dell'edizione NES in Nord America è stato effettuato il 12 luglio del 1990, mentre la pubblicazione nel Vecchio Continente è avvenuta direttamente in edizione PlayStation con sedici anni di ritardo, ossia il 14 marzo 2003. Retaggio di un'epoca lontana in cui il Sol Levante videoludico procedeva a ritmi diversi e sembrava ancor più distante di quello che è.

Nella giornata del 35° anniversario di Final Fantasy e della saga tutta, Square Enix ha festeggiato con un paio di annunci. Per prima cosa, ha confermato che Final Fantasy Pixel Remaster arriverà su PS4 e Nintendo Switch nella primavera del 2023. La raccolta comprende i primi sei capitoli rimasterizzati e verrà distribuita sia in formato digitale (con i giochi acquistabili in bundle o separatamente), sia in edizione fisica. A tal proposito, ha già dato il via ai preordini della Standard Edition e della Final Fantasy I-VI Pixel Remaster -FF35th Anniversary Edition, edizione pensata proprio per celebrare il 35° anniversario della serie.

In aggiunta, la compagnia giapponese ha rivelato che i Moogle saranno presenti in Final Fantasy 16, kupo! Le tenere creature, che dal loro debutto in Final Fantasy III sono diventate delle vere e proprie mascotte della saga, fluttueranno anche in giro per le terre di Valisthea. Potrete rincontrare i Moogle il 23 giugno 2023, giorno in cui Final Fantasy 16 verrà lanciato in esclusiva su PlayStation 5.

Adesso tocca voi. Fateci emozionare condividendo nella sezione dedicata ai commenti i vostri ricordi più belli legati alla saga di Final Fantasy.