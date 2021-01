35 anni di Super Mario: il Nintendo Store di New York accoglie le T-shirt speciali

Proseguono le iniziative promozionali della casa di Kyoto per i 35 anni di Super Mario. I gestori del Nintendo Store di New York si preparano infatti a esporre la nuova collezione speciale di T-shirt interamente dedicata alla mascotte del colosso videoludico giapponese.

Presentata nel novembre dello scorso anno, la nuova collezione comprende dieci magliette celebrative che ripercorrono la storia dell'idraulico baffuto. Le prime T-shirt svelate dai curatori del Nintendo Store newyorkese mostrano le reinterpretazioni in alta definizione del Super Mario che campeggia sulle cover dei primi due capitoli della saga platform della Grande N.

Oltre alle magliette di Super Mario Bros. 1 e 2, la collezione comprende anche le T-shirt di Super Mario Bros. 3 per NES, Super Mario World per SNES, Super Mario 64, Super Mario Sunshine e Super Mario Galaxy. Per soddisfare le richieste della community, l'azienda nipponica ha deciso di lanciare questa collezione in maniera graduale, sia nel negozio fisico di New York che nello store digitale. Ciascuna maglietta viene venduta al prezzo indicativo di 34,99 dollari all'interno di un packaging speciale che ricrea la grafica della confezione del relativo gioco di Super Mario da cui trae ispirazione.

A chi ci segue, ricordiamo infine che il tour virtuale del Super Nintendo World è attivo sulle pagine del sito ufficiale del parco divertimenti che aprirà il 4 febbraio presso gli Universal Studios di Osaka.