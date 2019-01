3dRudder è un nuovo controller per PlayStation VR basato sul movimento di gambe e piedi

Al CES 2019 la compagnia 3dRudder ha presentato l'omonimo controller per PlayStation VR. Già disponibile per altre piattaforme in Realtà Virtuale e per PC, questo speciale sistema di controllo basato su gambe e piedi sarà disponibile da aprile 2019 anche per il visore Sony.

3dRudder trasforma il movimento dei piedi e delle gambe in veri e propri input per il controllo, tramite una pedana rotante che collegata direttamente al visore PlayStation VR. La periferica può essere già preordinata al prezzo di 119 euro con spedizione prevista a partire dal mese di aprile.

Ad oggi 3dRudder è compatibile con 20 giochi per PlayStation VR tra cui Pirate Flight, Sairento VR, The Wizards, Ultrawings, Red Matter e Nature Treks VR, la compagnia fa sapere che la lista è destinata a crescere nei mesi successivi al lancio dell'accessorio grazie a numerosi accordi stretti con vari publisher e sviluppatori.

Cosa ne pensate di questo nuovo sistema di controllo per PlayStation VR? Siete interessati all'acquisto di 3dRudder?