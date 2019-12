3dSen: il software che converte giochi del NES in 3D è disponibile in versione VR su Steam

Il collettivo di programmatori riunitosi nel Geod Studio lancia su Steam la versione VR di 3dSen, l'incredibile software PC che promette di convertire tutti i videogiochi della ludoteca del NES attraverso un motore 2,5D che simula una grafica tridimensionale.

A detta dei suoi ideatori, il programma 3dSen è in grado di trasformare l'intera ambientazione dei giochi 2D della prima, indimenticabile console casalinga di Nintendo per donargli una profondità e una tridimensionalità sconosciuta ai titoli del tempo.

Approfittando del Black Friday e delle iniziative promozionali del Cyber Monday, i vertici di Geod Studio pubblicano su Steam una versione speciale del software in questione che può essere fruita esclusivamente in Realtà Virtuale mediante un visore compatibile con SteamVR. Lo sviluppo della versione "maggiore" utilizzabile su qualsiasi monitor PC senza l'ausilio di un dispositivo VR, invece, proseguirà ancora per qualche mese, con lancio previsto entro la prima metà del 2020 ad un prezzo che deve essere ancora definito.

In cima alla notizia trovate un filmato esplicativo che mostra le incredibili potenzialità di questo software e il funzionamento del sistema deputato alla modifica in tempo reale (e, a detta dei suoi autori, senza input lag) degli scenari bidimensionali dei vecchi giochi del Nintendo Entertainment System. Se guardate con nostalgia a quel periodo, vi consigliamo infine di dare un'occhiata alla nostra scheda dedicata al Nintendo Classic Mini e a questo appunto della casa di Kyoto in cui si chiarisce qual è la pronuncia corretta di NES.