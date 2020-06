3dSen: il programma che trasforma in 3D i giochi NES sbarca su Steam

Sei mesi dopo aver lanciato la versione VR di 3dSen, le fucine digitali di Geod Studio approdano su Steam per pubblicare in versione Early Access di 3dSen il software che riesce a trasformare in tre dimensioni gli scenari dei vecchi giochi NES.

In sviluppo da più di cinque anni, 3dSen promette di convertire i videogiochi della ludoteca del Nintendo Entertainment System per donare ai titoli della gloriosa console anni '80 una profondità tutta nuova, convertendone il comparto grafico attraverso un motore 2,5D che aggiunge un effetto tridimensionale a ogni scenario digitale.

La versione in accesso anticipato del programma è compatibile con una settantina di videogiochi su licenza e homebrew per NES ed è disponibile a 7,37 euro su Steam, con uno sconto di lancio del 10% (già applicato ed esposto sullo store Valve) che sarà attivo fino al 9 luglio prossimo.

Il filmato di lancio della fase Early Access di 3dSen rappresenta i passi in avanti compiuti dal team di Geod Studio in questi cinque anni e mostra alcuni titoli ricreati dal motore tridimensionale del programma, tra cui Metroid, Adventures of Lolo, Mega Man, Castlevania, Super Mario e Contra, ciascuno con un diverso "grado di profondità" legato alla prospettiva e all'inquadratura adottata in origine dai rispettivi sviluppatori.