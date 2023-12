4 boss dei videogiochi che vi hanno fatto impazzire, difficilissimi da battere

Malenia di Elden Ring vi ha fatto impazzire? E' senza dubbio uno dei boss più difficili della storia dei videogiochi ma anche le boss battle che vi segnaliamo questa volta non scherzano: da Sekiro a Dark Souls, passando per Metal Gear Rising Revengeance, ecco quattro scontri che non dimenticherete facilmente!

Amnesia The Dark Descent - The Kaernk

In Amnesia The Dark Descent è tutto buio… tanto buio, forse sin troppo. E quando si incontra il Kaernk è ancora peggio, dal momento che bisogna scappare dentro uno schermo totalmente nera. Tuttavia, questo è uno dei pochi mostri di Amnesia che può essere ucciso, ammesso e non concesso che riusciate a vederlo.

Metal Gear Rising Revengeance - Jetstream Sam

Bella la sequenza del treno in corsa eh? Si, davvero… Anche se il combattimento con Samuel Rodrigues è abbastanza assurdo, dal momento che la battaglia finisce quasi sempre e comunque con la nostra sconfitta, spesso dopo la mutilazione di un arto. Jetstream Sam è uno spadaccino davvero abile e darà parecchio filo da torcere anche ai giocatori più abili.

Dark Souls - Seath the Scaleless

Un mostro quasi imbattibile, ma del resto cosa potevamo aspettarci da un gioco di Miyazaki? Seath Il Senzascaglie ha fatto impazzire molti, anche se in realtà non c’è assolutamente modo di battere questo mostro in maniera semplice. Quando lo incontrerete in cima agli Archivi del Duca in realtà andrete incontro a morte certa dal momento che in questa fase il mostro è invincibile, nel vero senso della parola. Non preoccupatevi, è normale, si tratta di una sconfitta obbligatoria ai fini della trama.

Sekiro Shadows Die Twice - Genichiro Ashina

Un samurai cattivissimo che non ci darà il tempo di tirare fuori la spada, capace di ucciderci con un solo colpo. Genichiro è davvero forte, eccessivamente forte, tanto che spesso cadremo ai suoi piedi con un braccio amputato senza neanche il tempo dire capire come e quando ci ha affettato con la sua spada. Se avete bisogno di aiuto, ecco i trucchi per battere Genichiro in Sekiro.