I 4 errori che tutti abbiamo commesso nei primi Tomb Raider

Sappiamo ancora molto poco sul nuovo Tomb Raider prodotto da Amazon Games e multipiattaforma, realizzato in Unreal Engine 5 e che dovrebbe mirare ad unificare tutta la timeline dell’archeologa più amata del mondo videoludico.

La speranza per molti fan, che tuttora dibattono su qual è il miglior gioco di Tomb Raider, è vedere tornare Lara Croft nelle sue vesti più classiche, magari con una riscrittura moderna e un gameplay ulteriormente rinnovato, per respirare le atmosfere uniche dei tempi in cui l’esploratrice era al picco della sua gloria.

Certo è che, anche all’epoca, esplorare non è sempre stato un gioco da ragazzi e le barriere d’ingresso per chi si affacciava al gameplay dei Tomb Raider classici per la prima volta non erano poche. A ben pensarci, in effetti, ci sono alcuni errori comuni che tutti abbiamo commesso almeno una volta nei nostri esordi.

Dimenticarsi di salvare i progressi

Nella nostra epoca fatta di checkpoint e salvataggi automatici, forse ci siamo dimenticati del tempo che fu, quello in cui dovevamo ricordarci di salvare manualmente, o di sfruttare un preziosissimo cristallo di salvataggio. Tante, troppe volte, presi dall’entusiasmo di esplorare, abbiamo risolto gli enigmi più complessi e scalato le pareti più ripide solo per finire spiaccicati da un masso all’ultimo momento. Il dolore più grande è arrivato dopo, quando ci siamo ricordati dell’ultima volta che avevamo salvato giusto un paio di chilometri addietro.

Correre fra gli spuntoni

Qualche vetro rotto appuntito qua e là non può certo fermare la mitica Lara Croft, la più nota avventuriera del mondo dei videogiochi, né il suo cammino può essere intralciato da spuntoni o filo spinato. Li abbiamo annotati nella lista degli ostacoli da evitare come la peste, ma in un istante di smarrimento li abbiamo attraversati senza rendercene conto, salvo realizzare «sono ancora vivo?». Magari ci siamo convinti che l’unico modo per attraversare gli spuntoni fosse sacrificare un po’ di energia e solo a fine gioco abbiamo capito che bastava camminare attraverso di essi per uscirne illesi, con buona pace di tutti i medikit consumati nell’impresa.

Sparare agli alleati

Lara Croft è un’esploratrice solitaria, almeno soleva esserlo nelle sue avventure più classiche. Sparava nel mucchio, senza distinzioni. Estratte le pistole, le armi puntavano in automatico qualunque bersaglio avesse di fronte, che fosse il povero maggiordomo Winston, o un monaco del Monastero di Barkhang. Ora, il primo conosceva bene Lara e non se ne aveva a male, ma tutti gli altri rispondevano menando le mani senza troppi complimenti, e che guai ci facevano passare! Meno male che dovevano essere i buoni…

Adeguarsi al… salto generazionale

E' il lontano 2003, dopo anni di attesa stai giocando al nuovo Tomb Raider: The Angel of Darkness sulla tua PlayStation 2. Dopo il filmato introduttivo, inizi il primo livello e hai la sensazione che i comandi siano più legnosi dei capitoli precedenti. Lara parte con le sue consuete spiegazioni dei tasti, cerca di guidarti nella scalata dei ghetti parigini, ma presto scopri che il tasto Salto non è più quello che ricordavi da anni e anni di onorata carriera come predatore di tombe. L'hanno invertito con il tasto della Capriola. «Va bene - ti dici - mi ci posso abituare». Ciò nonostante, per tutti i primi livelli, ogni salto è una capriola e ogni capriola è un salto.