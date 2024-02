Sono queste le 4 esclusive Xbox in arrivo su PS5 e Switch? Trapela la lista

Il podcast condotto da Phil Spencer e gli altri esecutivi di casa Microsoft ha contribuito a rendere meno fumoso il futuro di Xbox, ma purtroppo non ha risolto tutti i dubbi. Adesso sappiamo per certo che quattro esclusive sono destinate ad arrivare su altre console, ma i loro nomi non sono stati ancora ufficializzati.

Phil Spencer & co. si sono limitati a riferire che "si tratta di giochi disponibili per i giocatori Xbox da almeno un anno", tra i quali sono inclusi "gemme nascoste che meritano di essere apprezzate da un pubblico più ampio" e "giochi live service le cui community potranno beneficiare dell'arrivo di nuovi giocatori".

Microsoft è evidentemente intenzionata a mantenere le loro identità segrete ancora per un po', ma The Verge potrebbe averle rotto le uova nel paniere. Stando a Tom Warren, che afferma d'aver parlato con alcuni dipendenti della divisione gaming della compagnia di Redmond, i quattro giochi in arrivo su altre console sono Hi-Fi Rush, Pentiment, Sea of Thieves e Grounded. I primi due ad arrivare dovrebbero essere Hi-Rush e Pentiment (le "gemme nascoste"), seguiti successivamente da Sea of Thieves e Grounded (i "giochi live service). Questi nomi stavano circolando in rete già da qualche giorno ma, sebbene si adattino perfettamente alle descrizioni fornite da Microsoft, ci teniamo a precisare che non possono ancora essere considerati ufficiali.

Durante il podcast sul futuro di Xbox, Phil Spencer, Matt Booty e Sarah Bond hanno anche assicurato che la strategia di Xbox Game Pass non cambierà e che Diablo 4 spianerà la strada all'arrivo dei giochi Activision Blizzard a partire dal prossimo 29 marzo.