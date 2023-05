4 giochi con un finale davvero epico e memorabili

Non tutti i videogiochi hanno un bel finale ma di contro alcuni hanno un finale epico. Non sono tanti, d'accordo, ma quando capita di imbattersi in un videogioco con un finale perfetto, è sempre un momento prezioso. Per questo vi proponiamo cinque videogiochi con un finale epico. Mettetevi comodi!

Bloodborne

: parliamo apertamente dei finali dei videogiochi citati, con tanto di dettagli espliciti, dunque se non volete rovinarvi la sorpresa vi consigliamo di abbandonare questo contenuto.

E' difficile tradurre a parole quel Miyazaki ha voluto comunicare a noi poveri mortali con Bloodborne. Orrore Gotico? Orrore Cosmico Lovecraftiano? Indeciso su cosa scegliere ha risposto di sì a tutto ed eccolo qui, Bloodborne. L'ultimo combattimento con Gherman e la Moon Presence sono degni di lode con tanto di bacio accademico. L’arena finale magnifica, le loro OST spettacolari e il finale "stellare" fanno di Bloodborne un gioco epico. Noi speriamo ancora in un sequel, di Bloodborne 2 si parla da anni ma FromSoftware sembra impegnata a seguire altri interesse.

The Last of Us

Ci sono pochi titoli in grado di caricare di tale tensione un finale. Uno di questi è proprio The Last of Us. La storia gira attorno a Joel, un prigioniero del proprio passato. Un tempo era una persona diversa, ma ora non è altro che un mercenario dal sangue freddo, incrudelito dal mondo attorno a lui.

Ma Ellie… Ellie cambia la sua vita, gli regala quei colori che lo avevano abbandonato, e lo salva da sé stesso. Paradossalmente il loro ruolo si inverte alla fine della vicenda. La realtà in cui sono costretti a vivere ha risparmiato Joel, ma Ellie ne viene fagocitata. Entrambi sono cresciuti: la vita ha premiato l’uomo con il sorriso e un motivo per continuare a vivere, ma l’ha rubato a lei. Alla fine Joel entra in quel maledetto ospedale, "salva" Ellie e fa naufragare l’intera umanità. "Cos’hai fatto?", gli chiederà Tommy all’inizio del secondo capitolo. “L’ho salvata”, risponderà lui, ma in realtà ha salvato solo sé stesso, condannandola ad un mondo che lei ha rifiutato.

E con quelle battute finali in qui Joel giura e perde la fiducia di Ellie per sempre non si chiude semplicemente un titolo, ma un epopea, un viaggi. Neil Druckman sommerge il nostro capo di petali appassiti e dà vita ad un capolavoro.

Death Stranding

In Death Stranding Kojima dà tutto sé stesso in un finale al limite del "mindfuck". È finita. Sam ha salvato il mondo da Higgs e dalla minaccia dell’estinzione. Ma Lou, Lou è messo male. In un ultimo tentativo di salvarlo si connette al Bridge Baby e vede tutta la "sua2" storia. Vede Cliff scappare assieme al BB, per poi essere ferito dagli agenti della Bridges. Si abbandona nella stanza con l’amata e… colpo di scena! Non era la storia di Lou quella che vedevamo ogni volta che ci connettevamo a lui, ma la storia di Sam. È stato un BB che il padre in un ultimo e disperato gesto ha strappato alla capsula e che è sopravvissuto. Poi Sam ritorna alla realtà e salva "Lou… Lou… Louise".

Che dire? Davanti a Death Standing il pubblico si divide in quelli che lo hanno amato e quelli che lo hanno detestato. E chissà come verrà accolto il seguito.

Shadow of the Colossus

In questa seconda avventura della trilogia di Ico vestiamo i panni di Wander, un guerriero che giunge da Dormin nelle terre proibite per riportare in vita Mono, una ragazza sacrificata. Per farlo, stando all’entità, Wander deve distruggere sedici idoli affrontando altrettanti Colossi.

Ma quando riesce, Dormin prende possesso della "magia nera" che ha assorbito sconfiggendo i Colossi e torna in vita. Gli altri guerrieri sopraggiunti attaccano l’entità e alla fine riescono a sconfiggerla. Tutti i frammenti vengono risucchiati nella fonte dall’antica spada e tra questi c’è lo stesso Wander, ridotto ad ombra. I guerrieri abbandonano le terre proibite distruggendo il ponte alle loro spalle e tutto sembra essere finito. Ma ecco che Dormin mantiene la propria promessa e riporta in vita la fanciulla. Il gioco finisce con Mono che tiene in mano Wander, diventato il primo della genie dei bambini con le corna.

Che dire? Shadow of the Colossus è una tela dipinta di colori scuri e malinconici, ma lascia spazio ad una "good ending". Vediamo morire il nostro amato eroe, vediamo morire il nostro fido cavallo, e Mono non si risveglia. Ma la solitudine e la stagnazione che hanno caricato il titolo sin dall’inizio decadono e vediamo la vita - prima così rara- ripopolare le terre proibite. Dormin mantiene la parola e la nostra impresa non si rivela futile.