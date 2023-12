4 segreti nascosti spaventosi dei videogiochi che vi lasceranno senza parole

Continua la nostra serie dedicata ai segreti nascosti dei videogiochi, questa volta con quattro dettagli a tema horror che probabilmente non avete mai notato in videogiochi famosissimi come Metal Gear Solid V The Phantom Pain e GTA 4.

La statua di GTA 4

Avete presente la statua della libertà di Liberty City? Forse non lo sapete ma è possibile entrarci dentro, e una volta salita una lunghissima scala vi troverete di fronte ad un cervello pulsante! In una statua, esatto... statua che oltretutto, secondo molti, avrebbe il volto modellato su quello di Hillary Clinton, ma questa è una storia che approfondiremo in futuro.

La strega di Payday 2

Nei sotterranei del livello ambientato nell’ospedale si trova una strega nascosta! Inizialmente potrebbe sembrare un cadavere ma vi basterà puntare la torcia verso il corpo per vedere animarsi una strega malvagia.

Luigi's Mansion

Un segreto spaventoso in un gioco pieno di fantasmi? Davvero… provate a illuminare le pareti della casa e vedrete l’ombra di Luigi in una posa a dir poco macabra.

Metal Gear Solid V The Phantom Pain

Alcune delle radio di MGS V trasmettono le stesse identiche trasmissioni andate in onda in P.T., il playable teaser di Silent Hills che non si è mai trasformato, purtroppo in un gioco completo. Con questa mossa, Hideo Kojima e il suo staff hanno voluto rendere in qualche modo omaggio al mai completato progetto.