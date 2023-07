4 spot esilaranti con protagonista Crash Bandicoot... si ride di gusto!

Pigro ma scalmanato, inavvertitamente irriverente, lingua ciondoloni e sempre pieno di energia, Crash Bandicoot è stato per anni uno dei simboli dell’era Playstation 1. Alcune delle pubblicità dedicate ai suoi giochi erano a dir poco esilaranti, proprio come lui.

Recentemente tornato agli albori grazie a diversi remake delle sue avventure più classiche, vi riproponiamo in questo articolo quattro spot storici di alcune delle passate glorie della simpatica mascotte, anche se forse niente eguaglierà mai la folle pubblicità giapponese di Crash Bandicoot 4.

Crash Bandicoot 3 Warped

La debole luce del faro anteriore di una moto illumina a fatica una tangenziale avvolta nell’oscurità. Losche figure si materializzano ai bordi della strada mentre il rombo del motore le sorpassa. Tutto diventa ben presto molto confuso fin quando non sfrecciano alcune immagini tratte dal terzo episodio di Crash Bandicoot. In una delle sue avventure più indimenticabili a spasso nel tempo, il livello con la moto è indubbiamente uno dei più memorabili e non è un caso che sia stato scelto per pubblicizzare questo brillante titolo della serie, uno dei 5 migliori giochi di Crash Bandicoot da giocare.

Crash Team Racing

Due poliziotti fermano un autista che ha superato il limite di velocità e intimano al misterioso conducente di scendere dalla macchina. I due gendarmi iniziano a elencare anche alcune infrazioni commesse dal proprietario del veicolo, come del liquido verde gettato per la strada. Chi sarà mai questo pirata della strada? Non può essere che lui: il marsupiale rosso in Crash Team Racing! Ripreso dalle telecamere, non ha niente da dire a sua discolpa e le ulteriori prove rinvenute nel bagagliaio non testimoniano certo a suo favore…

Crash Bandicoo L'Ira di Cortex

Il dottor Cortex scatena tutto il suo sdegno quando grida “Crash è tornato”. La sua ira, però, si contrappone all’entusiasmo di noi giocatori, che assistiamo al ritorno di Crash Bandicoot su Playstation 2 nel titolo Crash Bandicoot: L'ira di Cortex.Lo ritroviamo mentre distrugge le casse per abbuffarsi di Frutti Wumpa, fugge da un dinosauro, manovra veicoli con dubbia maestria, guida un carrello da miniera. E ritroviamo anche Coco e la maschera Aku Aku, due simboli della saga.

Crash Bandicoot N. Sane Trilogy

Nel 2017 la volpe più simpatica del mercato videoludico è ritornata con Crash Bandicoot N. Sane Trilogy, un remake in HD dei tre popolari titoli che hanno avviato la saga del marsupiale. Come promuoverne l’uscita, se non con uno spot in stile anni Novanta? Riprendendo i doppiatori originali, che omaggiano con le loro voci le glorie del passato, vediamo la mascotte di Crash impegnata in una dura sessione di allenamento, il cui obiettivo è quello di ritornare più carico e pulito che mai, almeno nelle texture.