Quasi 40 nuovi giochi per Switch debuttano sul Nintendo eShop

Incredibile ma vero, l'aggiornamento settimanale del Nintendo eShop ha portato in dote quasi 40 nuovi giochi per Switch, alcuni già disponibili e altri in arrivo tra oggi e il fine settimana. Tra questi, anche Oddworld Stranger's Wrath HD.

L'aggiornamento settimanale del Nintendo eShop è davvero ricchissimo e include tra gli altri anche due giochi della collana SEGA Ages (Fantasy Zone e Shinobi), The Walking Dead A New Frontier, The Walking Dead Stagione 2, Warhammer 40.000 Space Wolf, Escape from Chernobyl e Sleep Attack.

Nuovi giochi Nintendo Switch

198X

Actual Sunlight

Arcade Archives Bells & Whistles

Arcade Archives XX Mission

Asemblance

Classic Snake Adventures

Code Shifter

Coffee Talk

Dual Brain Vol.2: Reflex

Escape from Chernobyl

FoxyLand 2

Horse Farm

It came from space and ate our brains

It’s Raining Fists and Metal

Jewel Wars

Just Glide

Lumini

Motorcycle Mechanic Simulator

Music Racer

OmoTomO

Orn: The Tiny Forest Sprite

PuPaiPo Space Deluxe

Refreshing Sideways Puzzle Ghost Hammer

SEGA Ages Fantasy Zone

SEGA Ages Shinobi

Sinless

Sleep Attack

SpeedRunners

Stories Untold

Strike! Ten Pin Bowling

Super Tennis

The Walking Dead: A New Frontier

The Walking Dead: Season Two

Warhammer 40,000 Space Wolf

Where Angels Cry Tears of the Fallen Collector’s Edition

Without Escape

Worlds of Magic Planar Conquest

Una lineup settimanale davvero ricca, e voi avete già deciso cosa comprare? Fatecelo sapere nello spazio qui sotto dedicato ai commenti, le novità certamente non mancano, con giochi indie, AA e remastered, un catalogo capace di accontentare i gusti della maggior parte del pubblico.