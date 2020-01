Il 40% dei possessori di Nintendo Switch negli USA ha anche PS4 e/o Xbox One

Il noto analista di NPD Mat Piscatella, da sempre molto attivo sui social, ha recentemente condiviso con i propri seguaci una nuova e interessante statistica relativa al mercato statunitense.

Piscatella ha fatto sapere che, secondo un sondaggio di Player Pulse, il 40% dei possessori di Nintendo Switch negli USA possiede anche una PlayStation 4 e/o Xbox One. Alla luce di questo dato, in molti casi Switch non rappresenterebbe una sostituta delle altre due console, bensì un supplemento, ovvero un hardware da affiancare.

Per questo motivo, secondo Piscatella, le vendite di Nintendo Switch non risentiranno del lancio di PlayStation 5 e Xbox Series X, previsto nel corso delle vacanze natalizie del 2020. In una recente intervista concessa a GamesIndustry.biz, l'analista ha affermato che la console ibrida di Kyoto ha tutte le carte in regola per continuare a vendere ad alti livelli per tutto il prossimo anno, e forse fino al 2022 battendo anche PS5 e Xbox Series X.

Stando agli ultimi dati forniti da Forbes, Nintendo Switch avrebbe raggiunto quota 49,79 milioni di unità distribuite in tutto il mondo, più che sufficienti a superare le vendite di SNES nel suo intero ciclo vitale. Pare inoltre che Switch sia stata tra le console più regalate in Italia durante le festività natalizie.