404 Game Re:Set è il nuovo gioco di Yoko Taro, la presentazione questa settimana

SEGA e Yoko Taro (papà di NieR Automata) hanno annunciato 404 Game Re:Set (Error Game Reset), un nuovo RPG per iOS e Android che verrà ufficialmente presentato il 10 febbraio alle 12:00 ora italiana con una premiere trasmessa anche su YouTube.

Sappiamo molto poco su questo progetto, il teaser countdown pubblicato su YouTube farebbe pensare ad atmosfere Cyberpunk o comunque Sci-Fi ma è solamente una ipotesi e al momento è difficile saperne di più.

Al momento è possibile pre-registrarsi su App Store e Google Play, gli utenti registrati riceveranno fino a 10 giri Gacha bonus. Dopo la serie Voice of Cards, Yoko Taro cambia genere e ci propone un nuovo progetto incentrato sulle piattaforme mobile, stupisce la collaborazione con SEGA of Japan ma dobbiamo ricordare come Yoko Taro sia di fatto un freelance e non un dipendente di Square Enix, publisher con il quale ha dato vita alla serie NieR.

Venerdì 10 febbraio ne sapremo di più su 404 Game Re:Set, al momento non è chiaro se il lancio del gioco sia previsto anche in Occdente o se l'app resterà confinata al solo Giappone ma considerando il richiamo del nome Yoko Taro, è molto probabile che SEGA localizzi il gioco (almeno) in lingua inglese per l'Europa e gli Stati Uniti.