404 Game Re:Set, SEGA presenta il nuovo GDR di Yoko Taro e Yuugen

Il preannunciato reveal di 404 Game Re:Set si concretizza con l'annuncio ufficiale del nuovo GDR sperimentale di SEGA partorito dalla fervida immaginazione del maestro giapponese Yoko Taro, un progetto destinato ad approdare nel 2023 su sistemi mobile iOS e Android.

La nuova esperienza interattiva firmata dal papà di NieR e Drakengard, da quel poco che si riesce a capire ammirando il teaser di presentazione, sembra assumere i contorni di una sorta di metaverso SEGA popolato dai protagonisti delle IP più iconiche del publisher e sviluppatore nipponico, come Out Run, After Burner, Virtua Fighter e Virtua Cop.

Le pagine aperte da SEGA su App Store e Google Play per confermare la partenza della fase di pre-registrazione descrivono 404 Game Re:Set come un'avventura ruolistica che vede i giocatori collaborare con una misteriosa 'Entità X' per riportare il mondo alla sua vera forma.

Ciascuno dei personaggi ricreati in 404 Game Re:Set è stato realizzato da Yuugen, l'apprezzato illustratore che ha contribuito alla creazione, tra gli altri, dell'universo di Outbreak Company Moeru Shinryakusha e alla dimensione fantasy di Atelier Sophie Alchemist of the Mysterious Book. Il lancio di 404 Game Re:Set dovrebbe avvenire a breve in Giappone, tanto su sistemi iOS quanto su smartphone Android. Mentre aspettiamo di conoscere le intenzioni di SEGA in merito alla possibile trasposizione in lingua inglese e al porting in Occidente di questo GDR sperimentale, vi lasciamo in compagnia del video di annuncio e delle prime immagini che trovate in cima e in calce alla notizia.