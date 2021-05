Il 41% di chi possiede PS4 e PS5 è di sesso femminile: in aumento le videogiocatrici

Oltre ad aver discusso le proprie ottimistiche previsioni di vendita di PlayStation 5, nel corso del suo ultimo incontro con gli azionisti Sony ha svelato un dato molto interessante riguardante le videogiocatrici.

Stando a quanto diffuso dal colosso nipponico, e poi riportato da Stephen Totilo di Axios, l'interesse nei confronti del gaming su PlayStation da parte delle ragazze è salito in maniera vertiginosa dall'epoca di PlayStation One ad oggi.

Se la prima home console di Sony era posseduta soltanto nel 18% dei casi da ragazze, ecco che saliamo ad un ben più incoraggiante 41% quando prendiamo in considerazione PS4 e PS5. Chiaro segnale che lo storico gap tra giocatori e giocatrici si sta progressivamente assottigliando, e che anche le ragazze trovano nei videogame qualcosa in cui vale la pena investire tempo e denaro.

Molto probabilmente il cambiamento è stato dettato anche dalla sempre più diffusa presenza di eroine all'interno dei più disparati franchise Sony. Si pensi ad Aloy di Horizon Zero Dawn, o Ellie di The Last of Us, ma non mancano nemmeno importanti personaggi femminili secondari, come nel caso di Freya in God of War.

Questo non toglie il fatto che le ragazze stanno ancora cercando di integrarsi pienamente in questo mondo, e che ancora il 59% di loro nascondono la propria identità online per evitare molestie.