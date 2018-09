428 Shibuya Scramble è ora disponibile su PlayStation 4

Spike Chunsoft annuncia che 428 Shibuya Scramble è oggi disponibile in versione fisica e digitale per PlayStation 4. Per la prima volta il gioco è disponibile fuori dal Giappone ed è completamente tradotto in inglese.

La visual novel 428 Shibuya Scramble è stata originariamente pubblicata in Giappone per Nintendo Wii nel 2008 ed è un gioco acclamato dalla critica che porta i giocatori nel cuore di Shibuya e che combina video e foto dal vivo. Il titolo non è mai stato pubblicato al di fuori del Giappone. 428 Shibuya Scamble è una visual novel attraverso cui i giocatori partecipano a diversi eventi tramite le prospettive di più persone, il tutto in parallelo senza conoscenza reciproca.

Ambientato a Shibuya, Tokyo, i personaggi sono coinvolti in una trama misteriosa che può essere risolta solo seguendo indizi trovati nel testo del gioco e in sequenze video di azione. A seconda delle scelte del giocatore, saranno disponibili una serie di scenari che portano a 50 diversi possibili finali.