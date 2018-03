48h Gaming People: due giorni di disagio e dirette con la redazione il 15 e 16 marzo

La seconda metà della nostra settimana di streaming prenderà una piega inedita quando nell’etere esploderà, un evento live che monopolizzerà gli ultimi giorni della settimana con una lunga, lunghissima serie di dirette che accompagneranno la community di Everyeye.it fino al weekend.

A partire dalla mattinata di giovedì, infatti, la combriccola composta da Francesco Fossetti, Alessandro Bruni e Tommaso Montagnoli animerà una maratona di dirette che andrà avanti senza interruzioni, salvo incidenti mortali, per i successivi due giorni. Oltre agli appuntamenti fissi con il Rotocalco del giovedì e il Q&A di venerdì, i nostri prodi redattori si lanceranno in un vero tour de force con i giochi più caldi di questa stagione, tra "vecchie conoscenz" come Fortnite e Monster Hunter World, attese novità come Yakuza 6 e Devil May Cry HD Collection, e qualche gradita sorpresa.

Nel palinsesto di questa prova atletica di tutto rispetto troveranno spazio anche ospiti del calibro di Andrea Porta e Fabio "Kenobit" Bortolotti, nonché momenti extra-ludici nei quali il branco di Everyeye, a vari livelli di degrado psicofisico, si dedicherà ad attività "casalinghe" come, ad esempio, la preparazione di prelibatezze culinarie di altissimo livello (speriamo).

Per ringraziare tutti gli abbonati del supporto offertoci negli ultimi mesi, la maratona di 48h Gaming People sarà trasmessa esclusivamente su Twitch, e pertanto vi invitiamo a raggiungerci sul nostro canale per partecipare attivamente a quello che promette di essere un evento epocale. Preparatevi a chiamare prontamente i soccorsi.