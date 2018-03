48h Gaming People: giochi e ospiti, il programma di giovedì 15 marzo

Questa mattina alle 10:00 prenderà ufficialmente il via, la maratona (trasmessa in diretta su Twitch) che vedrà protagonisti per due giorni. Di seguito, il programma completo delle attività e degli ospiti di oggi,

La combriccola composta da Francesco Fossetti, Alessandro Bruni e Tommaso Montagnoli inizierà la lunga maratona alle 10:00 con una ricca colazione, la diretta proseguirà per l'intera mattinata con il live gameplay di Kirby Star Allies, fino a ora di pranzo, quando sarà tempo di gustare dei buonissimi Okonomiyaki in compagnia di Fabio "Kenobit" Bortolotti.

Nel pomeriggio, spazio a giochi come Moss per PlayStation VR e Yakuza 6, fino all'appuntamento con Sette Giorni, previsto come di consueto alle ore 20:00. La serata continuerà poi con la cena, sempre in compagnia di Kenobit, e con una partita al board game di Bloodborne. A mezzanotte, spazio a Devil May Cry HD Collection e infine una srie di "follie notturne" a partire dalle 02:00.

48h Gaming People: Giovedì 15 marzo

Ore 10:00 - Colazione con Everyeye

Ore 11:00 - Kirby Star Allies

Ore 13:00 - Pranzo con Kenobit (Okonomiyaki)

Ore 15:00 - Multiplayer Madness (può contenere tracce di Push Me Pull You, Overcooked, Tricky Tower, Sportsfriends, Towerfall Ascension, Snipperclips, Arms)

Ore 16:00 - PSVR: Moss

Ore 18:00 - Yakuza 6

Ore 20:00 - Sette Giorni

Ore 20:30 - Cena con (le squisitezze di) Kenobit

Ore 21:30 - Board Game: Bloodborne + Shadespire/Adrenalina

Ore 00 - Devil May Cry HD Collection

Ore 02:00 - Follie Notturne (può contenere tracce di Yakuza 6, Kirby, Fortnite, Monster Hunter World, Arms, Mario Kart 8 Deluxe)

Come avrete notato, nel palinsesto troveranno spazio anche ospiti come Andrea Porta e Fabio "Kenobit" Bortolotti, nonché momenti extra-ludici e attività "casalinghe" come, ad esempio, la preparazione di prelibatezze culinarie con cui sfamarsi.

Per ringraziare tutti gli abbonati del supporto offertoci negli ultimi mesi, la maratona 48h Gaming People sarà trasmessa esclusivamente su Twitch, e pertanto vi invitiamo a raggiungerci sul nostro canale per partecipare attivamente a quello che promette di essere un evento epocale...