48h Gaming People: giochi e ospiti, il programma di venerdì 16 marzo

La maratona 48h Gaming People sta entrando nelle sue 24 ore conclusive. Dopo i bagordi di ieri,riusciranno a mantenere alto il livello di disagio? Vediamo insieme il calendario delle attività e degli ospiti di oggi,

La combriccola composta da Francesco Fossetti, Alessandro Bruni e Tommaso Montagnoli inizierà la seconda giornata alle 09:00 con una ricca colazione all'americana, la diretta proseguirà per l'intera mattinata con i live gameplay di Burnout Paradise e Mario Kart 8 Delux, fino a ora di pranzo, quando sarà tempo di gustare la carbonara di Alessandro.

Nel pomeriggio, spazio a giochi come Bravo Team per PlayStation VR e vari giochi multiplayer, fino all'appuntamento con la cena sociale alle 20:00, per la quale sono attesi numerosi ospiti. La serata continuerà poi con partite a Heavy Hitters e Dungeon Fighter per concludersi con una serie "follie notturne" a partire dalle 23:00.

48h Gaming People: Venerdì 16 marzo

Ore 09:00 - Colazione (all'americana) con Everyeye

Ore 10:00 - Burnout Paradise Remastered

Ore 11:00 - Mario Kart 8 Deluxe

Ore 13:00 - La carbonara di Ale

Ore 15:00 - Multiplayer Madness

Ore 16:00 - Q&A e Merenda

Ore 18:00 - PSVR: Bravo Team

Ore 19:00 - Super Seducer

Ore 20:00 - Cena Sociale

Ore 21:00 - Board Game: Heavy Hitters + Dungeon Fighter

Ore 23:00 - Follie Notturne

Per ringraziare tutti gli abbonati del supporto offertoci negli ultimi mesi, la maratona 48h Gaming People sarà trasmessa esclusivamente su Twitch, e pertanto vi invitiamo a raggiungerci sul nostro canale per partecipare attivamente a quello che promette di essere un evento epocale...