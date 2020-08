4A Games oltre Metro Exodus: il nuovo gioco multiplayer deve essere 'inattaccabile'

In un'intervista concessa a VideoGamesChronicle, gli autori di 4A Games hanno riflettuto sulle importanti sfide da affrontare per dare forma al primo capitolo multiplayer della serie di Metro.

Nel corso dell'intervista, il produttore esecutivo di 4A Games Jon Bloch ha confermato che il multiplayer è un qualcosa su cui gli autori ucraini desiderano cimentarsi da tempo: "In passato abbiamo pensato molto a questo elemento. Abbiamo realizzato dei prototipi che però non ci hanno portato da nessuna parte. Vedete, non vogliamo creare un gioco multiplayer generico per il solo gusto di farlo, e di certo non vorremmo che diventi un qualcosa da dover fare per forza solo per il gusto di spuntare questa casella".

Partendo da questi presupposti, il rappresentante della software house artefice del successo di Metro Exodus afferma che "ci rendiamo conto che occuparsi di un simile progetto multiplayer richiede un intero team di sviluppo e un tempo analogo a quello necessario per un'esperienza a giocatore singolo. Occuparci di entrambe le cose richiederebbe alcuni cambiamenti significativi. La cosa più importante, però, è che non vogliamo sacrificare la qualità, la portata e la qualità dell'esperienza singleplayer di Metro per qualcosa del genere. Se esplorassimo ulteriormente questo aspetto, per noi sarebbe essenziale e necessario farlo come si deve".

Il 13 agosto scorso, Embracer ha annunciato l'acquisizione di 4A Games e, con essa, lo sviluppo di una nuova IP e di un gioco multiplayer da parte degli autori della serie di Metro: anche in virtù delle ultime dichiarazioni di Bloch, quindi, la realizzazione di questo doppio progetto nextgen richiederà un tempo di sviluppo piuttosto elevato.